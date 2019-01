Kampf gegen Sepsis

Wichtig für die Patienten ist, dass der Infektionsherd schnellstmöglich behandelt wird. Je nach Art der Infektion sind dazu auch chirurgische Maßnahmen nötig. Oft sind Bakterien die auslösenden Erreger. Ärzte verabreichen deshalb in der Regel ein hochdosiertes Breitbandantibiotikum, noch bevor die auslösenden Krankheitserreger in zeitaufwändigen Untersuchungen bestimmt werden können. In schweren Fällen müssen die Ärzte außerdem den Kreislauf stabilisieren, dies gelingt am besten mit Infusionslösungen. Die versagenden Organe werden symptomatisch behandelt – zum Beispiel durch Beatmung (eingeschränkte Lungenfunktion), Dialyse (Ausfall der Nieren) oder mit speziellen Medikamenten. Je mehr Organe versagen und je länger diese Organe versagt haben, desto höher ist das Risiko an einer Sepsis zu sterben. Regelmäßige Blutkulturen erlauben eine Verlaufskontrolle.