Karamellisierte Ochsenherztomate

Tomaten unten aufschneiden, mit Zitronensaft beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Lavendel und Thymian grob zerteilen und in die Hohlräume schieben. Mit der Öffnung nach unten in ein Pfännchen setzen, außen mit Honig einpinseln und mit dem Zucker bestreuen. In den oberen Einschub des Backofens stellen, auf Grillfunktion schalten und so die Tomaten karamellisieren.