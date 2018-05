Karies schmerzfrei behandeln

Die Kariesinfiltration ist ein mikroinvasives Verfahren. Eine beginnende Karies wird vor der Entstehung eines Lochs mit niedrig dünnflüssigem Kunststoff infiltriert beziehungsweise durchdrungen. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie bei einem Schwamm, auf den Flüssigkeit gegeben wird. Diese verteilt sich in den kleinen Hohlräumen. Zunächst wird die kompakte Oberflächenschicht der beginnenden Karies entfernt. Nach dem Trocknen wird ein dünnflüssiger Kunststoff (Infiltrant) aufgetragen, der tief und homogen in die Karies eindringt. Abschließend wird der Kunststoff innerhalb der Karies mit blauem Licht ausgehärtet. Der Zahn ist nach der Behandlung wieder so weiß wie vor dem Kariesbefall, da das Gel Verfärbungen verschwinden lässt. Nachdem das Gel ausgehärtet ist, wird ein Fortschreiten der Karies verhindert und die gesunde Zahnsubstanz kann erhalten werden.