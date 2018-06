Karpaltunnelsyndrom: Gefühllose Finger

Die mit Abstand wirksamste Behandlung ist die Operation. Besonders in fortgeschrittenen Fällen ist sie sinnvoll und kann auch in hohem Patientenalter durchgeführt werden. Bei dem Eingriff, der entweder offen oder mittels Endoskop erfolgt, wird ein für die Handfunktion nicht benötigtes Band durchtrennt und der Nerv somit dauerhaft vom Druck befreit. Die Operation erfolgt in der Regel ambulant mit örtlicher Betäubung oder kurzer Narkose. Bereits am Folgetag können und sollen die Finger bis zur Faust bewegt werden.