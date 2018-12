Karpfenfilet in kleine Würfel schneiden, in heißem Olivenöl kurz angehen lassen, zur Seite stellen. Altbackene Semmeln würfeln, Eier zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, gut vermischen. Erwärmte Milch, angeschwitzte Zwiebelwürfel, ausgelassene Speckwürfel, gehackte Petersilie, Schnittlauchröllchen, gehackten Dill und gebrateneKarpfenwürfel hinzugeben, alles gut vermengen. Von der Masse kleine Knödel formen, in leicht sprudelndes Salzwasser legen, circa 12 bis 15 Minuten ziehen lassen.