Kartoffel-Zucchinirösti im geeisten Tomatensüppchen

Die Kartoffeln schälen und dann zusammen mit der Zucchini auf der Vierkantreibe grob reiben. Anschließend alles mit Salz und Pfeffer würzen und nach zehn Minuten leicht auspressen. Die ausgepresste Flüssigkeit in einem Schwung wegschütten. Dann bleibt am Boden der Schüssel etwas Kartoffelstärke übrig, die zum Röstiteig gegeben wird. Nun erst die Haferflocken, dann die Eier unter die Masse geben, vermischen und zum Schluss etwas Feta in Bröseln hinzugegeben.