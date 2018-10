Zwiebeln in Olivenöl glasig dünsten, das gesamte Gemüse und die Kartoffeln zugeben, leicht Farbe annehmen lassen, mit der Brühe aufgießen und alles bissfest garen. Butter mit den Eiern gut verrühren. Petersilie, Schnittlauch, sowie angeschwitzten und etwas abgekühlten Speck und Zwiebeln hinzugeben und alles gut vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen, kurz quellen lassen. Nockerl in heißer Brühe mit kleinem Löffel abstechen und rund zehn Minuten auf dem Siedepunkt halten. Nockerl in die Suppe geben und servieren.