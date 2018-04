Kinder mit Angelman-Syndrom

Schon im frühen Säuglingsalter treten typische Verhaltensweisen und physische Merkmale der Krankheit auf. Die Säuglinge haben oft Probleme beim Saugen und Schlucken, was das Stillen erschwert. Außerdem strecken sie häufig die Zunge aus dem Mund und sabbern oder spucken überdurchschnittlich viel. Ein weiteres Anzeichen ist häufiges Lächeln, Kichern und Gurgeln. Die Kinder erwecken oft den Eindruck übermäßiger Freude. Etwa ein halbes Jahr nach der Geburt können sie noch nicht krabbeln oder sitzen. Die Bewegungen wirken ungelenk, bebend oder zittrig und Vorgänge, für die das Gleichgewicht benötigt wird, sind stark behindert. Schon jetzt können Krampfanfälle auftreten, sichtbar in einem auffälligen EEG. Im Alter zwischen sechs und zwölf Monaten fällt meist der auffällig kleine Kopf erstmals deutlich auf. Die Kinder sind oft überreizt und ständig in Bewegung. Sie scheinen Sprache zu verstehen, können selbst aber nur brabbeln, schreien oder unkontrollierte Laute hervorbringen. Nur wenige Worte können deutlich ausgesprochen werden und werden ohne Zusammenhang gebraucht.