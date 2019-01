Kinderarmut in Deutschland

Gerade in den Städten sind bezahlbare Wohnungen Mangelware. In der Folge ziehen Alleinerziehende oft in soziale Brennpunkte mit niedrigen Mietpreisen. Oder sie nehmen zusätzliche Nebenjobs an, um die Miete aufzubringen – Zeit, die dann für die Kinder fehlt. Das Geld ist ständig knapp und der Gang zur Tafel für viele Kinder, gerade am Monatsende, Gewohnheit. Für Freizeitaktivitäten, Vereine und Bildung steht kaum Geld zur Verfügung. Mit weitreichenden Konsequenzen: Studien zeigen, dass die Kinder in ihrer Schicht bleiben. Arm bleibt also Arm.