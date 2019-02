Verbraucher | Volle Kanne - Folgen der Pläne zum Kohleausstieg

Bis 2038 soll kein Kohlekraftwerk mehr am Netz sein. Als Ausgleich für die Arbeitsplätze sollen Milliarden in die Regionen fließen. Die Betroffenen blicken jedoch skeptisch in die Zukunft. Wirtschaftsforscher Dr. Torsten Schmidt erklärt die Hintergründe.