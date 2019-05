Kohlrabi-Bärlauchsuppe

Seidenkloßmasse mit roten Paprikawürfeln, Parmesan, Chiliflocken und klein gewürfeltem Grillkäse vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen. Schmand unterheben, von der Masse mit einem kleinen Löffel Klößchen abstechen und in sprudelndes, leicht gesalzenes Wasser einlegen, bis sie obenauf schwimmen.



Den Kohlrabi schälen, in Stücke schneiden und in Gemüsebrühe weichkochen. Mit dem Mixstab fein pürieren, etwas Gemüsebrühe dazugeben, aufkochen lassen. Die Bärlauchblätter klein schneiden und mit etwas Öl im Mixer fein pürieren. Das Ganze in die Kohlrabisuppe einrühren und mit Sahne verfeinern. Mit dem Kartoffelpüreepulver zur gewünschten Sämigkeit binden.