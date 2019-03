Gefüllte Kohlrabimedaillons

Kohlrabischeibe mehlieren und Hackmasse darauf streichen. Eine weitere Kohlrabischeibe mehlieren, daraufsetzen, leicht andrücken, Rand verstreichen, in Mehl wälzen, durchs aufgeschlagene Ei ziehen und in der Mischung von Semmelbröseln und geriebenen Mandeln wenden. In heißem Olivenöl beidseitig goldgelb ausbraten, in ein Pfännchen setzen und im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad kurz durchziehen lassen.



Avocadomus mit Zitronensaft, gehacktem Ingwer und Wasabipaste gut verrühren, in eine kleine Schüssel abfüllen. Feldsalat mehrmals gut kalt abbrausen, abtropfen lassen und in einer Marinade von feinen Zwiebelwürfeln, Apfelessig, Apfelsaft, gehackter Petersilie, Olivenöl, Salz und Pfeffer marinieren. Salat auf Teller geben, Kohlrabimedaillons mit anlegen, Avocadocreme extra dazustellen.