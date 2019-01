Richtiges Verhalten am Unfallort

Etwa zweieinhalb Millionen Mal kracht es jährlich auf deutschen Straßen. Was man oft beobachtet, wenn man an Unfällen vorbei fährt: die Fahrer steigen aus, fangen an zu diskutieren, stehen womöglich noch hinter oder direkt neben einem Fahrzeug oder wollen einem liegen gebliebenen Fahrer helfen - und werden dadurch womöglich selbst zum Unfallopfer.