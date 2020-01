Krank im Job

Häufige Kurzzeiterkrankungen oder eine Langzeiterkrankung können ebenfalls eine Kündigung nach sich ziehen. „Dies ist allerdings ein langwieriger Prozess und bedarf der Betrachtung der Fehltage in der Vergangenheit und einer Prognose für die Zukunft“, so Rechtsanwältin Ute-Milena Felix. Arbeitnehmer ohne Kündigungsschutz, also in der Probezeit oder in Kleinbetrieben mit höchstens zehn Mitarbeitern, können ohne Nennung von Gründen gekündigt werden. Wenn der Arbeitnehmer eine Krankheit vorgetäuscht hat, droht sogar die fristlose Kündigung.