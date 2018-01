Hürden bei der Kreditvergabe

Oft verlassen Interessenten für einen Ratenkredit die Bank mit einem Gefühl der Enttäuschung: Die in der Werbung angepriesenen Kreditbedingungen sind in ihrem speziellen Fall nicht realisierbar oder an unerwartete Bedingungen geknüpft wie zum Beispiel Restschuldversicherungen. Oft ist das tatsächliche Angebot des Kreditinstituts am Ende teurer als ursprünglich gedacht.