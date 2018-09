Unter Aufsicht eines Physiotherapeuten oder Arztes betreten die Patienten die Kältekammer. Modellabhängig gibt es meistens zuerst eine Vorkammer mit minus 60°C, um sich für dort für etwa eine halbe Minute an die Kälte zu gewöhnen. Danach geht der Patient oder die Patientin weiter in die Hauptkammer, wobei die Temperatur darin in der Regel weniger als minus 100°C betragen. Die Patienten gehen in der Kältekammer umher und bewegen sich, um den Kreislauf in Gang zu halten. Einige Ärzte raten dazu, sich auch ab und zu über die Haut zu streichen, um den Kältereiz auf der Haut zusätzlich zu unterstützen.



Die Patienten werden durch Fenster oder Kameras vom Personal beobachtet und erhalten Anweisungen. Sie können die Kammer jederzeit verlassen. Bei der ersten Anwendung wird meistens eine etwas kürzere Anwendungszeit empfohlen. Ansonsten beträgt die Zeit in der Hauptkammer etwa zwei bis maximal drei Minuten.