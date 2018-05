Kürbisgnocchi

Von der Masse auf einer mehlierten Arbeitsfläche Stangen rollen und Gnocchi schneiden. In sprudelndem, leicht gesalzenen Wasser mit Lorbeerblättern Gnocchi einlegen, ziehen lassen, bis sie obenauf schwimmen. Egerlinge mit Küchenkrepp gut abreiben, in Scheiben schneiden und in heißem Olivenöl angehen lassen. Radicchio in grobe Streifen schneiden, zufügen und mit anschwenken. Gnocchi mit Schaumkelle aus dem Wasser nehmen, abtropfen lassen, zugeben und durchschwenken. Röllchen von Frühlingszwiebeln mit unterheben, mit Salz und Pfeffer würzen. In tiefem Teller anrichten, mit Parmesan bestreuen und mit Basilikumstreifen garnieren.