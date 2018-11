Kurkuma-Latte

Nicole Just bevorzugt Bioware, denn sie muss nicht geschält werden, was bei der stark färbenden Knolle hilfreich ist. Wer trotzdem schälen möchte, macht das am besten mit dem Teelöffel. Bevor es losgeht, sollte man den Arbeitsbereich mit einem Handtuch abdecken und beim Verarbeiten der Knolle Einmalhandschuhe tragen.