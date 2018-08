Je wärmer es ist, umso mehr schwitzen wir. Muffelnde Schweißfüße sind daher vor allem im Sommer ein Problem. Insbesondere nach einem langen Arbeitstag, oftmals in geschlossenen Schuhen, kann einem schon mal dieser beißende Geruch in die Nase steigen, sobald diese ausgezogen sind – kein schöner Start in einen gemütlichen Feierabend. Besonders dann nicht, wenn einen die oder der Liebste unwirsch darauf hinweist.