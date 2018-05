Lammlachs in Scheiben schneiden. Ingwer in feine Stifte schneiden und hinzugeben. Kreuzkümmel, Kardamom, Chiliflocken und etwas Olivenöl hinzufügen und alles gut vermengen. Circa zwei bis drei Stunden marinieren lassen. Danach in heißer Pfanne kurz anbraten, geschälten Knoblauch in feine Blättchen geschnitten und Röllchen von Frühlingszwiebeln dazugeben. Mit Lammfond angießen und mit etwas Mehl abbinden.