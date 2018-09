Laserfasern gegen Prostatakrebs

Früh erkannt ist Prostatakrebs besser heilbar. Die Wahrscheinlichkeit, an einem Prostatakarzinom zu versterben, beträgt in Deutschland etwa 3 Prozent. Durch die PSA-Wert gestützte Früherkennung werden sehr viele Tumoren im Frühstadium entdeckt, die dann auch größtenteils behandelt werden – mit allen psychischen und körperlichen Folgen und Nebenwirkungen. Allerdings würden, so die Schätzungen der deutschen Krebsgesellschaft, die Hälfte aller durch den PSA-Test aufgespürten Karzinome niemals Beschwerden machen – ganz ohne Behandlung.