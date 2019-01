Leben mit Asperger-Syndrom

Im Vorschulalter beschäftigen sich Kinder mit Asperger-Syndrom am liebsten alleine. Rollenspiele mit anderen Kindern finden nicht statt. Sie bekommen leicht Wutanfälle, wenn von alltäglichen Routinen abgewichen wird. Sie wirken auffallend ungeschickt. Mitunter ist ihre Sprache geprägt von umständlichen Formulierungen. In der Schule fällt es Kindern mit dem Asperger-Syndrom schwer, sich an Regeln zu halten. Sie sind oft auch distanzlos. In Teilbereichen wie der Mathematik beeindrucken sie mit Detailwissen; in anderen Bereichen fehlen ihnen die Grundlagen. Ihre Ungeschicklichkeit führt im Sportunterricht zu Schwierigkeiten. Sie haben wenige oder keine Kontakte zu Gleichaltrigen. Freundschaften entstehen meist nicht, weil das Kind sehr ich-bezogen handelt und seiner Umgebung mit seinem Spezialinteresse (meistens in technischen Bereichen) und ständigen Wiederholungen auf die Nerven gehen kann.