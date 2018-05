Leben mit Morbus Bechterew

Morbus Bechterew ist eine Autoimmunerkrankung, deren genaue Ursache nicht bekannt ist und die ursächlich auch nicht heilbar ist. Typische Beschwerden sind teils sehr starke Rückenschmerzen in Folge einer zunehmenden Versteifung und Verknöcherung der Wirbelsäule, meist im Bereich der Lendenwirbelsäule und der Brustwirbelsäule. Die Beschwerden gehen dabei meist zentral vom Bereich des Iliosakralgelenks aus. Durch die zunehmende Verknöcherung und Versteifung werden Bänder, Muskeln und Gelenke in den betroffenen Bereichen zunehmend in ihrer Funktion eingeschränkt und behindert. Im fortgeschrittenen Krankheitsstadium sind Erkrankte an ihrer typischen gebückten Haltung zu erkennen. Morbus Bechterew ist keinesfalls (wie viele glauben) nur eine Alterserkrankung. Vielmehr kann die Krankheit schon im fünfzehnten bis dreißigsten Lebensjahr beginnen.