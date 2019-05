Leben ohne Power

Eine unerklärliche totale Erschöpfung bringt das Leben der Betroffenen abrupt zum Stehen: dahinter steckt oftmals das Chronische Fatigue Syndrom, kurz CFS. Experten schätzen, dass alleine in Deutschland etwa 240.000 Menschen an CFS erkrankt sind, doch nur zehn bis 20 Prozent wissen überhaupt, dass sie es haben. Betroffen sind Männer und Frauen jeden Alters, auch Kinder. Am häufigsten erkranken jedoch Frauen im mittleren Lebensalter an CFS.