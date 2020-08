Doku | ZDFzoom - Ungenießbar - Lücken in der Lebensmittelkontrolle

Listerien in der Wurst, Salmonellen im Ei, Bakterien in der Milch: Die Lebensmittelskandale häufen sich. Drei Todesfälle werden mit dem Fleischskandal der Firma Wilke in Verbindung gebracht.