Leckere Liköre selbst gemacht

Zubereitung

Die Limetten auspressen und den Saft auf 150 ml abmessen. Falls es zu wenig Saft ist, einfach mit Wasser zu 150 ml ergänzen. Mit dem Zucker zusammen in einen Topf geben und kurz aufkochen, bis sich der Zucker vollständig gelöst hat.



Währenddessen die Mangos schälen und das Fruchtfleisch pürieren. Durch ein Sieb in eine Schüssel passieren und mit Wodka und dem abgekühlten Zuckersirup mischen. In saubere Fläschchen abfüllen, kühl stellen und bald genießen.



Tipp: Je nach Jahreszeit lassen sich die Früchte austauschen, zum Beispiel durch Erdbeeren, Himbeeren oder Brombeeren.