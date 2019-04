Leipziger Allerlei

Karottenscheiben, Blumenkohlröschen, Spargelspitzen und in Stücke geschnittenen Sellerie in sprudelndem Salzwasser kurz blanchieren. Alles gut abtropfen lassen. In geschmolzener Butter angehen lassen, Erbsen unterheben. Gesäuberte Champignons vierteln, leicht in Butter anschwenken, zufügen und mit etwas Gemüsebrühe angießen. Krebspaste oder Krebsbutter einrühren, mit Sahne angießen und das Gemüse in dieser Sauce auf den Punkt köcheln lassen.