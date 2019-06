Linsen-Gemüsesalat

Paprika und Süßkartoffeln in Blättchen geschnitten in etwas Geflügelbrühe bissfest garen und in einer Schüssel vermengen. Abgetropfte Linsen und Kichererbsen unterheben, Joghurt-Sauerrahmsoße darübergeben, gut vermischen. Hähnchenbrust in Scheiben schneiden, in heißem Olivenöl anbraten, mit Chiliflocken, gerebeltem Thymian, etwas Salz und Pfeffer würzen, zum Salat geben, gut untermengen und etwas einziehen lassen. In tiefem Teller anrichten, mit Röllchen von Frühlingszwiebel bestreuen und mit Chilifäden garnieren.