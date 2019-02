Linzer Torte

Backform einbuttern. 450 Gramm des Teiges in die Backform geben, fest und gleichmäßig an den Boden und zwei Zentimeter hoch an die Ränder drücken. Die Himbeermarmelade darauf verteilen. Wenn gewünscht, für die Herzchen 100 Gramm Teig zwischen zwei Blatt Backpapier ausrollen und kaltstellen. Den restlichen Teig in einen Spritzbeutel mit breiter Spitze füllen und als Quadrat oder im hübschen Design auf der Marmelade verteilen. Mit einer Ausstechform Herzchen ausstechen und auf die Marmelade platzieren. Mit der verquirlten Ei-Sahne bestreichen.