Mairübchen dünn schälen, in Spalten schneiden und in der Gemüsebrühe bissfest garen, evtl. abschütten. Schalotten- und Karottenwürfel in Öl gut glasig angehen lassen, abgetropfte Linsen zugeben und erhitzen. Ringe von Frühlingszwiebel hinzufügen, kurz ziehen lassen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die mit Chiliflocken, Zitronensaft und Öl marinierten Forellenfilets in die erhitzte Pfanne legen, beidseitig auf den Punkt braten. Butter erhitzen, Salbeistreifen dazugeben und die Mairübchen blond angehen lassen. Mit Salz und Pfeffer verfeinern. Die Forellenfilets halbieren, auf dem Linsenbett anrichten, die Mairübchen ringsum anlegen.