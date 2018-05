Mehr Datenschutz bei Facebook?

Doch das ist nicht alles: Facebook will sich Zustimmungen von über 16-jährigen Nutzern einholen und greift so der neuen EU-Datenschutzverordnung vor, die ab Ende Mai in Kraft tritt. Außerdem will Facebook die umstrittene Gesichtserkennung wieder einführen, die Datenschützer vor knapp sechs Jahren haben stoppen lassen. Dazu Social-Media-Experte Stephan Mündges: „Diese Änderungen sind schon länger in Arbeit und vielleicht will man mit der frühzeitigen Bekanntgabe seinen guten Willen beim Datenschutz zeigen. So eine Maßnahme hilft natürlich dabei, für positive Schlagzeilen zu sorgen. Bemerkenswert ist, dass ähnliche Einstellungen bald auch in anderen Teilen der Welt gelten sollen. Der europäische Datenschutz setzt zumindest bei Facebook die weltweiten Standards.“