Melonensalat mit Bündnerfleisch

Olivenöl mit Ginger Ale, gehacktem Ingwer, Honig, Zitronensaft und gehackter Minze gut verrühren. Chiliringe in heißem Olivenöl kurz angehen lassen, Scheiben von Naan Brot dazulegen und von beiden Seiten leicht angehen lassen. Melonenkugeln und in Streifen geschnittenes Bündnerfleisch und Apfelstäbchen zur Marinade geben, kurz einziehen lassen. Feldsalat mehrmals gut waschen, abtropfen lassen und als Bett in einen tiefen Teller legen. Marinierten Salat darauf anhäufen, mit Thymianblüten und Mandelblättchen bestreuen, Naanbrot dazu legen.