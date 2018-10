Sparen bei den Nebenkosten

Viele Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen bieten einen Eco- oder Sparmodus an. In erster Linie wird damit die Wassermenge reduziert. Dadurch braucht man weniger Energie, um das Wasser zu erhitzen. Ohnehin sollte man nur waschen, wenn die Maschine voll ist. Wer bei 40 statt bei 60 Grad wäscht und auf den Trockner verzichtet, spart zusätzlich Energie. Bei 160 Waschgängen pro Jahr mit 40 Grad plus Verzicht auf Vorwäsche können bis zu 110 Euro an Wasser- und Energiekosten im Jahr eingespart werden.