Mit Bloggen Geld verdienen

Wer Geld mit seinem Blog verdienen will und Werbung schaltet, sieht schnell die eigene Glaubwürdigkeit gefährdet. Die oberste Maxime sollte daher lauten: Ehrlich bleiben. „Kein Besucher wünscht sich eine Werbeshow mit zig Bannern auf einer Webseite“, skizziert Bagic. „Aber wenn zum Beispiel ein Diät-Blog von einem Kunden aus dem Ausland mit einem neuen Produkt ausgestattet wird, welches es noch gar nicht in Deutschland gibt, profitieren beide Parteien davon“, erklärt er. Der Blogger habe dadurch Inhalte, die es bisher noch nicht gab, und der Werbetreibende habe eine gute Plattform, um gezielt Interessierte anzusprechen. Es dürfte inzwischen so gut wie jedem klar sein, dass Inhalte im Internet mit Werbung finanziert werden, so der Experte weiter. Ein Blogger müsse schließlich auch seine Miete bezahlen, Posts schreiben und investiert sehr viel Arbeit in sein Projekt – Werbung sei da ein legitimes Mittel, sich diese Mühe bezahlen zu lassen. Blogger mit einer großen Reichweite können sich inzwischen ihre Werbekunden gezielt aussuchen. Speziell für den Bereich der Werbung und Finanzierung gibt es Seminare, auch im Internet gibt es jede Menge Informationen dazu.