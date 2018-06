Mit Strom gegen Kopfschmerzen und Migräne

In Deutschland leiden rund acht Millionen Menschen an Migräne, die durch extrem starke einseitige Schmerzattacken gekennzeichnet ist. Weitere Symptome sind Übelkeit und Erbrechen sowie Lichtempfindlichkeit. Die Schmerzattacken können von einigen Stunden bis hin zu mehreren Tagen anhalten und in extremen Fällen fast täglich auftreten. Betroffene Patienten können meist keinerlei Tätigkeiten mehr verrichten und ziehen sich in ein abgedunkeltes Zimmer zurück, bis die Attacke wieder verschwindet. Bei der Behandlung akuter Schmerzattacken einer Migräne sind spezielle Migränetherapeutika, sogenannte Triptane, sowie klassische Schmerzmittel das Mittel der Wahl. Zusätzlich helfen vorbeugend gegen Migräne Ausdauersport, Stressbewältigung, autogenes Training sowie Yoga. Auch Akupunktur gegen Migräne wurde untersucht, wobei festgestellt wurde, dass diese prophylaktisch ebenso gut wirken kann, wie eine konventionelle Medikamententherapie.