Führerschein in Gefahr

Bei seriösen Anbietern würden die MPU-Vorbereitungskurse überwiegend von Diplom-Psychologen mit verkehrspsychologischer Ausbildung geleitet. Seriöse Anbieter führen in der Regel unverbindliche Vorgespräche durch, in denen man klare Informationen über Leistungen, Dauer und Kosten des Vorbereitungskurses erhält. Es gibt einen schriftlichen Vertrag und man erhält für Zahlungen auch eine Quittung. Es werden keine Garantie- oder Geld-zurück-Versprechen gemacht, denn niemand kann das Bestehen einer MPU garantieren. „Ein kompetenter Vorbereiter wird an der persönlichen Thematik arbeiten und nicht vorgefertigte Geschichten auswendig lernen lassen“, ergänzt Experte Müller. Automobilclubs und Führerscheinstellen können professionelle Ansprechpartner vermitteln.