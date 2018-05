Lunge, Herz, Leber, Dünndarm, Nieren und Bauchspeicheldrüse können gespendet werden. Neben diesen Organen können Verstorbene auch noch weitere Teile des Körpers spenden wie Haut, Hornhaut oder Knochen, was in dem Organspendeausweis unter die Rubrik „Gewebe“ fällt. Die Organe des Spenders müssen von der Blutgruppe her passen sowie von Größe und Gewicht. Das Hauptproblem bei einer Transplantation ist die Immunabwehr des Empfängers gegen das fremde Organ. Dabei unterscheidet man im Wesentlichen zwei Abstoßungsreaktionen: Die akute Abstoßungsreaktion, die in unterschiedlich starker Ausprägung kurz nach der Transplantation auftritt und die chronische Abstoßung, bei der das Transplantat nach und nach versagt.