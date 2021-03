Muschelnudeln mit Champignonfüllung

Die Conchiglioni etwa drei Minuten weniger als auf der Packung angegeben in ausreichend Salzwasser garen. Hierbei darauf achten, dass die Nudeln nicht zu weich werden, da es später essenziell ist, dass sie die Form halten.



Für die Duxelles-Masse Champignons möglich fein hacken oder in einem Mixer zerkleinern. In einer Pfanne mit Olivenöl anbraten, schon zu Beginn salzen. So lange schmoren lassen, bis die gesamte Flüssigkeit verdampft ist. Zerkleinerte Tomaten sowie fein gehackte Schalotten hinzufügen, die Enden hierbei aufheben und mit in den Saucenansatz geben. Grob gehackte Petersilie und geriebenen Knoblauch untermischen.



Für den Saucenansatz die Enden der Schalotten sowie eine weitere grob zerkleinerte Schalotte in Butter anbraten. Den Thymian hinzugeben, mit weißem Traubensaft ablöschen und köcheln lassen.



Die Duxelles-Masse nun in die vorgekochten Conchiglioni füllen. Besonders einfach funktioniert das, wenn man einen Spritzbeutel verwendet. Alternativ kann man aber auch einen Löffel benutzen. Die befüllten Muscheln in einer Auflaufform platzieren.



Die Sauce pürieren und bei Bedarf passieren. Anschließend den Parmesan hineingeben und sich auflösen lassen. Pfeffern, die Eier trennen und die Eigelbe in die Sauce geben.



Diese Sauce nun über die gefüllten Conchiglioni geben und die Auflaufform vorsichtig für etwa 15 Minuten in den auf 190 Grad Celsius vorgeheizten Backofen stellen.