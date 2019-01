Nachhaltige Lebensmittel und Ernährung

Zubereitung

Die Mandeln und die Haselnüsse in einer beschichteten Pfanne leicht anrösten. Diese dabei immer mit einem Spatel bewegen, bis die Nüsse und Mandeln anfangen zu duften. Anschließend die Nüsse und Mandeln abkühlen lassen. Beides in ein Küchentuch geben und solange reiben, bis sich die Häutchen gelöst haben. Tipp: Nüsse und Mandeln geschält kaufen, um sich das Häuten zu ersparen. Dann die Nüsse und Mandeln in einem kräftigen Mixer zu einer sehr feinen Paste malen, dazu immer wieder die Masse zwischendurch lockern. Die Paste mit allen anderen Zutaten vermengen, bis ein cremiger, streichfähiger Aufstrich entsteht. In einem Schraubglas hält sich der Aufstrich im Kühlschrank vier bis acht Wochen. Diesen immer mal wieder gut durchrühren.