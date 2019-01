Nachhaltiger Tourismus

Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit sollte man auch bei Ausflügen und Unternehmungen vor Ort einheimische Unternehmen bevorzugen. Manche Tourismusattraktionen sind grundsätzlich nicht mit der Umwelt in Einklang zu bringen. Prof. Dr. Reiser bemängelt beispielsweise den Golfplatz-Tourismus (Pestizide, Herbizide, hoher Wasserverbrauch), die Skihalle in der Wüste Dubais und Jetskis (Verletzungsgefahr für Tiere, Luft- und Lärmbelästigungen). Auch das Tauchen an Riffen ist bedenklich – bitte nur unter Aufsicht und mit Schwimmwesten. In Tropfsteinhöhlen sollte man nichts anfassen – Stalagmiten wachsen nach Berührung nicht weiter.