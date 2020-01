Nährstoffmangel

Neben Wasser und Sauerstoff benötigt der menschliche Organismus zwei Kategorien von Nährstoffen: Makronährstoffe und Mikronährstoffe. Zu den Makronährstoffen zählen Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate, die unserem Körper Energie und die Bausteine für den Aufbau und den Erhalt von Zellen liefern. Zu den Mikronährstoffen gehören Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Omega-Fettsäuren. Sie übernehmen verschiedene Aufgaben im Stoffwechsel, sind beispielsweise am Knochenaufbau beteiligt, an der Funktion des Immunsystems und der Nervenzellen, am Hirnstoffwechsel und an vielen anderen Prozessen. Da der menschliche Körper diese Nährstoffe nicht selbst erzeugen kann, müssen sie mit der Nahrung aufgenommen werden.