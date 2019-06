Nährwert-Kennzeichnung für Lebensmittel

„Nutri-Score“ heißt das System, das per fünfstufigem Farbverlauf von Dunkelgrün bis Dunkelrot angibt, wie nahrhaft ein Lebensmittel ist. So sei auf einen Blick zu erkennen, wie ausgewogen oder unausgewogen verarbeitete Lebensmittel sind, so Foodwatch. Die Kennzeichnung beziehe neben dem Gehalt an Zucker, Fett und Salz auch Bestandteile wie Ballaststoffe oder Proteine in eine Gesamtbewertung ein.