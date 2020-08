Weniger Drogentote durch Nasenspray?

Um zu prüfen, wie ein medizinischer Laie effizient helfen kann, hat der bayerische Landtag das Modellprojekt „Take Home Naloxon“ gestartet: In 2 Jahren sollen 500 TeilnehmerInnen geschult werden. Das Projekt ist das europaweit größte in diesem Bereich. Von diesen geplanten 500 Opioid-Abhängigen konnten (Stichtag 12.11.2019) bereits 369 TeilnehmerInnen in die Studie aufgenommen, geschult und mit Naloxon-Kits ausgestattet werden. Die Schulungen werden an fünf Einrichtungen in Bayern durchgeführt.



In der Studie werden alle Gruppen Opioid-Abhängiger eingeschlossen, die ein erhöhtes Risiko für eine Überdosierung haben. Neben den „aktiven Konsumenten“, vor allem Substituierte (die zu Beginn ihrer Substitutionsbehandlung ein zwei- bis dreifaches Risiko für eine tödliche Überdosierung haben und am Ende derselben ein acht- bis neunfaches Todes-Risiko) sowie Opioidabhängige in Haft (die in der ersten Woche nach Entlassung aus Gefängnis ein 12,5-faches Risiko für eine Opioid-Überdosierung haben). Schulungen in Gefängnissen mit Naloxonvergabe bei Haftentlassung sind deutschlandweit in diesem Rahmen einzigartig.