Natürliche Infektkiller

Den Knoblauch schälen, die Zitronen mit Schale und den Kernen grob zerkleinern. Zusammen mit dem Wasser in einen Topf geben, aufkochen und für circa 30 Minuten leise köcheln lassen. Mit einem Stabmixer oder in einem Standmixer alles ganz fein pürieren. In eine Flasche füllen und täglich morgens auf nüchternen Magen ein Schnapsgläschen voll trinken.