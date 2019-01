Naturkosmetik selbst gemacht

Zubereitung

Das Kokosöl schmelzen und die Rosenblätter in einem Mixer zerkleinern. Natron, Zitronensäure, Stärke und Milchpulver in eine große Schüssel geben. Alles langsam umrühren, um Staubbildung zu vermeiden. Dann die zerkleinerten Rosenblätter und – nach Belieben – Glitzer und Farbe zugeben und alles gut durchmischen. Als Letztes das Kokosöl hinzufügen und die Mischung mit den Händen verkneten. Hinweis: Der Teig ist gut, wenn er sich – ohne auseinanderzufallen – formen lässt. Mit den Händen Kugeln formen und diese vorsichtig in die Muffinförmchen setzen. Eventuell noch mit etwas Glitzer bestreuen. Die Badekugeln nun drei Stunden im Kühlschrank aushärten lassen und dann am besten luftdicht lagern – so sind sie sechs Monate haltbar.