Nesselsucht: Symptome erkennen und lindern

Vielen akut und leichter Betroffenen genügen schon Anti-Histaminika, die in unterschiedlicher Dosierung in Tablettenform eingenommen werden, um Beschwerdefreiheit zu erreichen. Besonders bei stark oder chronisch Erkrankten hat sich zusätzlich das Spritzen des Wirkstoffs Omalizumab in vielen Fällen als erfolgreich erwiesen. Die Injektionen werden in regelmäßigen Abständen vom Arzt verabreicht und der Betroffene muss noch eine Zeit überwacht werden. Abgeschlagenheit, Müdigkeit und ein fester Schlaf sind in den ersten Tagen danach häufige Nebenwirkungen.