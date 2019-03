Verbraucher | Volle Kanne - Fettes Brot und ihre "Liebesgeschichten"

Eine Zeit lang war es still um "Fettes Brot". Kein Wunder, denn die Band hat an ihrem neuen Album gearbeitet - und ein Buch veröffentlicht, mit dem sie aktuell auf Lesereise sind. "Volle Kanne" war in Köln dabei.