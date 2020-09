Neues Gesetz zur Heil- und Hilfsmittelversorgung

Viele Patienten sind auf Inkontinenzmittel angewiesen oder müssen nach einem Unfall oder Schlaganfall Gehhilfen oder Rollstühle in Anspruch nehmen. In den letzten Monaten klagten Patienten vermehrt darüber, dass die von den Krankenkassen angebotenen Hilfsmittel von schlechter Qualität sind. Um der wachsenden Anzahl an pflegebedürftigen Menschen gerecht zu werden, will Hermann Gröhe (CDU) mit dem neuen Gesetz zur Heil- und Hilfsmittelversorgung für Verbesserung sorgen. „Dies ist auf jeden Fall dringend notwendig, da der Heil- und Hilfsmittelkatalog, in dem steht, welche Dinge von den Krankenkassen übernommen werden, total veraltet ist“, bestätigt Medizinjournalist Dr. Christoph Specht.