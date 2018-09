Neues Pauschalreiserecht

Reisende müssen weiterhin sofort auf bestehende Reisemängel hinweisen – also noch am Urlaubsort – jedoch erhalten sie nun zusätzlich die Möglichkeit, dem Reisebüro die bestehenden Mängel anzuzeigen, denn das ist künftig verpflichtet, die Mängelanzeige unverzüglich an den Reiseveranstalter weiterzuleiten.



Nach dem Urlaub hat der Reisende nun länger Zeit, seine Ansprüche gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen – statt wie bisher eine Frist von einem Monat nach vertraglichen Ende der Reise, gilt für Reisen, die ab 1. Juli gebucht werden, eine Frist von zwei Jahren. Diese Verjährungsfrist darf der Veranstalter nun auch nicht mehr mit einer Klausel im Kleingedruckten auf ein Jahr verkürzen.