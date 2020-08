Handelt es sich bei der Reise um eine sogenannte Paketbuchung mit Flug, Hotel und Transfer, steht der Veranstalter in der Pflicht und haftet dafür, wenn etwas nicht planmäßig läuft. Bucht man beispielsweise eine Kreuzfahrtreise inklusive Anreise und es kommt letztlich bei der Anreise zu Verzögerungen, so steht der Veranstalter in der Pflicht, den Kunden rechtzeitig auf das Schiff zu bringen. Dabei anfallende Hotel- und Anreisekosten muss der Veranstalter übernehmen. Ganz anders verhält es sich, wenn man sich die Reise selbst zusammenstellt: In diesem Fall muss man sich auch selbst darum kümmern, auf das Schiff beziehungsweise zum nächsten Hafen zu gelangen. Die Kosten trägt der Reisende selbst.